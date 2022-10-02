KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? (KPSS ÖABT soru ve cevapları yayımlandı mı?)

2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları bugün gerçekleştirilen sınavların ardından tamamlandı. KPSS ÖABT sınavlarının son bulmasıyla birlikte, sınava giren birçok aday sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Öte yandan KPSS ÖABT soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı da merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? (KPSS ÖABT soru ve cevapları yayımlandı mı?)

ÖABT sınavları, bugün tarafından gerçekleştirilen sınavların ardından tamamlandı. KPSS oturumlarının sona ermesiyle birlikte, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS sınav takvimi sonrası sonuç tarihleri belli oldu.

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte belli oldu.

Buna göre; KPSS ÖABT sonuçları 21 Ekim 2022 Cuma günü açıklanacak.

KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? (KPSS ÖABT soru ve cevapları yayımlandı mı?) - 1

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

2 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından 2 oturumla yapılan KPSS ÖABT sınavlarının soru ve cevapları sorgulanmaya başladı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte soru ve cevap anahtarını kontrol etmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.

Şuan için KPSS ÖABT soru ve cevapları henüz yayınlanmadı.

KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...