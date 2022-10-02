KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? (KPSS ÖABT soru ve cevapları yayımlandı mı?)

KPSS ÖABT sınavları, bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların ardından tamamlandı. KPSS oturumlarının sona ermesiyle birlikte, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS sınav takvimi sonrası sonuç tarihleri belli oldu.



KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte belli oldu.



Buna göre; KPSS ÖABT sonuçları 21 Ekim 2022 Cuma günü açıklanacak.

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?



2 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından 2 oturumla yapılan KPSS ÖABT sınavlarının soru ve cevapları sorgulanmaya başladı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte soru ve cevap anahtarını kontrol etmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.



Şuan için KPSS ÖABT soru ve cevapları henüz yayınlanmadı.

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