KPSS ÖABT soruları ne zaman yayınlanacak? ÖABT kitapçığı ne zaman açıklanır?

2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumunun ardından sorular ve cevap anahtarı gündem oldu. Peki, KPSS ÖABT soruları ne zaman yayınlanacak? ÖABT kitapçığı ne zaman açıklanır?

KPSS ÖABT soruları ne zaman yayınlanacak? ÖABT kitapçığı ne zaman açıklanır?

2024- ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erdi. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise öğleden sonra organize edilecek.

KPSS ÖABT SABAH OTURUMU GERİDE KALDI

Saat 10.15'te başlayan oturum, 81 ildeki 103 sınav merkezinde, 1362 binadaki 20 bin 286 salonda yapıldı.

461 bin 763 adayın başvurduğu oturumlarda, adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verildi, emniyet dahil 63 bin 593 kişi görev yaptı.

KPSS ÖABT SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖABT'nin öğleden sonra yapılacak İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sona erecek.

Bu oturumun ardından soruların ve cevap anahtarının erişime açılması bekleniyor.

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