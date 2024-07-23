KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman yapılacak?

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu sona erdi. Peki, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman yapılacak?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı () süreci, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve bilimleri oturumlarıyla başladı. Söz konusu oturumların geride kalması ile öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı ÖABT sınavı gündeme geldi. İşte, 2024 KPSS ÖABT sınav tarihi...

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

KPSS Lisans süreci 4 Ağustos'ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

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