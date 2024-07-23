KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başladı. Söz konusu oturumların geride kalması ile öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı ÖABT sınavı gündeme geldi. İşte, 2024 KPSS ÖABT sınav tarihi...



KPSS ÖABT NE ZAMAN?



KPSS Lisans süreci 4 Ağustos'ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek.



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

