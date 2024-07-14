KPSS öğretmenlik alan sınavı ne zaman? 2024 KPSS ÖABT tarihi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başladı. Söz konusu oturumların geride kalması ile öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı ÖABT sınavı gündeme geldi. İşte, 2024 KPSS ÖABT sınav tarihi...



2024 KPSS ÖABT OTURUMU NE ZAMAN?



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.



KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.



2024 KPSS ÖABT BAŞVURULARI GERİDE KALDI



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS başvuru tarihleri geride kaldı.



KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alındı.