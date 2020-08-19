KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? (KPSS 2020 başvuru takvimi)

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları bu yıl 21 Ağustos 2020 ve 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.



KPSS önlisans sınavı ise başvuruların ardından 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek.



KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



KPSS lisans başvuruları bu yıl 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşti. Belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, ilk olarak 6 Eylül'de 'genel yetenek' sınavına girecekler.



KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?



KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül 2020 ve 30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.



2020 KPSS SINAV TAKVİMİ



2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020



2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020



2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020



2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020



2020 EKPSS: 11 Ekim 2020



2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020



2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020



2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020