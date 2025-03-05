KPSS Ön Lisans bu yıl var mı, kaç yılda bir yapılır? Ön Lisans KPSS ne zaman?
KPSS ön lisans uygulaması 2024 yılında yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl sınava katılım sağlayamayan adaylar ''2025 yılında KPSS ön lisans var mı, yok mu?'' merakla araştırıyor. KPSS ortaöğretim gibi ön lisans KPSS de iki yılda bir düzenleniyor. KPSS ön lisans ne zaman, bu yıl var mı?
KPSS sınav takvimine göre, 2025 yılında 7-13 ve 14 Eylül tarihlerinde KPSS lisans düzeyi gerçekleşecek. Ön lisans ve ortaöğretim KPSS oturumları bu yıl olmayacak. İki yıllım üniversite mezunlarının katılım sağladığı KPSS ön lisans ne zaman?
KPSS ÖN LİSANS BU YIL YOK MU, NE ZAMAN?
KPSS ön lisans sınavı iki yılda bir ÖSYM tarafından düzenleniyor. Son olarak 1 Eylül 2024 tarihinde yapılan ön lisans uygulamasının bir sonraki 2026 yılında hayata geçirilecek.
Ön lisans KPSS; önlisans, yüksekokul veya meslek yüksekokulu gibi 2 yıllık eğitim veren kurumlardan mezun olan kişilerin katıldığı sınav düzeyidir. KPSS Önlisans sınavında adaylara genel kültür ve genel yetenek alanlarında sorular yöneltilir.
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