KPSS ön lisans oturumu yapıldı. Sınav sonuçları 30 Ekim'de duyurulacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS ) ön lisans oturumu sona erdi.

81 il ve Lefkoşa'daki 160 sınav merkezinde uygulanan sınav için 4 bin 443 bina ve 83 bin 465 salon kullanıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi.



SONUÇLAR 30 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınava 1 milyon 593 bin 19 aday başvurdu. 6 bin 59 engelli adayın katıldığı sınavda, 218 bin 455 görevli yer aldı. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 17 bin 726 emniyet mensubu da sahada görev yaptı.



Sınav sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI, AÇIKLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 2 YIL GEÇERLİ OLACAK

Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.