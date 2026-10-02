KPSS Ön Lisans pazar günü yapılacak

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS ) Ön Lisans sınavına sayılı gün kaldı.

Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. 120 sorudan oluşacak sınavda, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınav saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, pazar günü açık tutulacak.

Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

SONUÇLAR 30 EKİM'DE AÇIKLANACAK

KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.