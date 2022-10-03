KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS ön lisans sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

KPSS ön lisans sınavı için tarih araştırmaları sürüyor. ÖSYM tarafından kısa bir zaman sonra gerçekleştirilecek olan KPSS ön lisans sınavı tarihi belli oldu. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte birçok aday sınava girecekleri okulları öğrendi. Peki, KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS ön lisans sınavı ne zaman?



KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından ertelenen KPSS lisans sınavı oturumları için yayımlanan yeni takvim sonrasında, sınav tarihleri belli oldu.



Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 3 Kasım 2022 Perşembe günü açıklanacak.



KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA



9 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri ÖSYM tarafından tamamlandı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.



KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

