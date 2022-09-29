KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2022 ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ne zaman?)

KPSS ön lisans sınav yerleri için, sınava katılım sağlayacak adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından 2 Ekim tarihinde yapılması planlanan fakat lisans oturumlarının iptal edilmesiyle, sınav tarihi değişen KPSS ön lisans sınavı için tarih belli oldu. Sınava kısa bir zaman kala sınav giriş yerlerinin duyurulması bekleniyor. Peki, KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2022 ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ne zaman?)

tarafından yapılacak olan ön lisans sınavları için geri sayım başladı. Sınava 10 gün kala KPSS ön lisans sınav yerlerinin açıklanması için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, KPSS ön lisans ne zaman? KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan fakat KPSS lisans oturumlarının iptal edilmesiyle birlikte, sınav tarihinde değişiklik meydana gelen 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının yeni tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle açıklanmıştı.

Buna göre; KPSS ön lisans sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi.

KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2022 ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ne zaman?) - 1

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS ön lisans sınavı için bekleyiş sürmeye devam ederken, adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor.

KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri henüz belli olmadı. giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.

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