KPSS ön lisans sınavı 2024: KPSS ön lisans ne zaman, hangi gün yapılacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu için geri sayım başladı. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan adayların katılım sağlayacağı KPSS ön lisans sınavıyla birlikte, sınava katılım sağlayan adaylar kamuda boş kalan kontenjanlara yerleştirilecek. Peki, 2024 KPSS ön lisans ne zaman, hangi gün yapılacak?

KPSS ön lisans sınavı 2024: KPSS ön lisans ne zaman, hangi gün yapılacak?

2024 ön lisans sınavının ne zaman yapılacağı, iki yıllık ön lisans mezunları tarafından sorgulanıyor. takvimi sonrasında 2024 KPSS ön lisans sınavı için tarih belli oldu. Peki, KPSS ön lisans ne zaman, hangi gün yapılacak?

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimi sonrasında KPSS ön lisans sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS ön lisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

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