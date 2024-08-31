KPSS Ön Lisans sınavı kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? KPSS'den ne zaman çıkılır?

İki yıl ara ile organize edilen KPSS Ön Lisans oturumu 1 Eylül Pazar günü yapılacak. Memur olma hedefi ile yüz binlerce adayın katılım sağlayacağı sınavın başlama ve bitiş saati ile sınavdan çıkış süresi merak konusu oldu.



KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak.



Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulanacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.



KPSS'DEN NE ZAMAN ÇIKILIR?



Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklar.



Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacak.

