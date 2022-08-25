KPSS ön lisans sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM güncel KPSS sınav takvimi)

KPSS ön lisans sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından alınan KPSS ön lisans başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler sınav tarihine çevrildi.



Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 ÖSYM güncel KPSS sınav takvimi;



KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?



2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan fakat KPSS lisans oturumlarının iptal edilmesiyle birlikte, sınav tarihinde değişiklik meydana gelen 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi.



2022 ÖSYM GÜNCEL KPSS TAKVİMİ



ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama sonrasında güncel KPSS takvimi belli oldu. Buna göre;



2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,



2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,



2022-KPSS ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,



2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,



18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,



13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılacağı açıklandı.

