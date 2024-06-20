KPSS ön lisans sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman bitecek? (2024 KPSS ön lisans takvimi)

2024 KPSS ön lisans sınavı için geri sayım başladı. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar, kamuda görev alabilmek için KPSS ön lisans sınavlarına hazırlanıyor. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?
2024 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimi sonrasında KPSS ön lisans sınavı için tarih belli oldu.
Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular 13 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 KPSS ön lisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
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