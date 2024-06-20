KPSS ön lisans sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman bitecek? (2024 KPSS ön lisans takvimi)

2024 KPSS ön lisans sınavı için geri sayım başladı. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar, kamuda görev alabilmek için KPSS ön lisans sınavlarına hazırlanıyor. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?



2024 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimi sonrasında KPSS ön lisans sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

