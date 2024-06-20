KPSS ön lisans sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman bitecek? (2024 KPSS ön lisans takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS ön lisans sınavı için tarih belli olmuştu. Başvuruların 13 Haziran'da başlamasıyla birlikte ise gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman bitecek?

KPSS ön lisans sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman bitecek? (2024 KPSS ön lisans takvimi)

2024 ön lisans sınavı için geri sayım başladı. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar, kamuda görev alabilmek için KPSS ön lisans sınavlarına hazırlanıyor. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimi sonrasında KPSS ön lisans sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ön lisans sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman bitecek? (2024 KPSS ön lisans takvimi) - 1

ÖN LİSANS TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular 13 Haziran-2 Temmuz tarihleri ​​arasında alınacak.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS ön lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, 'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

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