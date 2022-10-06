KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru? (2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

KPSS ön lisans sınavı saat kaçta? sorusunun yanıtı, sınava kısa bir zaman kala sorgulanmaya başladı. 9 Ekim'de (Pazar günü) yapılacak olan KPSS sınavında kaç soru sorulacağı ve sınavın kaç dakika süreceği belli oldu. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru?



KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimiyle birlikte ön lisans sınavı tarihi belli oldu.



Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim'de saat 10.15'te başlayacak ve sınav 12.15'te sona erecek.



KPSS ÖN LİSANS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



2022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak. Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:



GENEL YETENEK



Türkçe: 30 Soru

Matemati ve Geometri: 30 Soru



GENEL KÜLTÜR



Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru