KPSS ön lisans sınavı ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? (2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

KPSS ön lisans sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temmuzda yapılan KPSS sınavlarının ertelenmesinin ardından ÖSYM sınav takvimini değiştirmiş ve yeni KPSS sınav takvimini yayınlamıştı. Yayınlanan yeni KPSS takvimi sonrasında ön lisans sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

KPSS ön lisans sınavı ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? (2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

ön lisans sınavı için sınav giriş yerleri araştırılmaya başladı. Sınava artık sayılı günler kala son hazırlıklarını sürdüren adaylar, tarafından yapılacak olan sınav giriş yerleri duyurusunu bekliyor. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? giriş belgeleri açıklandı mı?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan fakat KPSS lisans oturumlarının iptal edilmesiyle birlikte, sınav tarihinde değişiklik meydana gelen 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının yeni tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle açıklanmıştı.

Buna göre; KPSS ön lisans sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi.

KPSS ön lisans sınavı ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? (2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi) - 1

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS ön lisans sınavı için bekleyiş sürmeye devam ederken, adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor.

KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.

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