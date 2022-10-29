KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sonuçları)

KPSS ön lisans sonuçları için geri sayım başladı. 9 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ön lisans sınavının ardından, sonuçların açıklanacağı gün bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında ön lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sonuçları)

Kamu Personel Seçme Sınavı () ön lisans sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 9 Ekim'de gerçekleşen sınavın sonuçları için tarih verdi. Peki, KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 9 Ekim tarininde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

Sınavın ÖSYM tarafından saat 10.00 itibariyle açıklanması bekleniyor.

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sonuçları) - 1

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS ön lisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

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