KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS ön lisans sonuç takvimi)

ÖSYM tarafından 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavı sonuçları için tarih merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte KPSS ön lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte, KPSS ön lisans sonuçları için beklenen tarih.



KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; 9 Ekim tarininde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.



KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, KPSS ön lisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI