KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2022 ÖSYM KPSS ön lisans sonuç tarihi)

KPSS ön lisans sonuçları, KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. 9 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS ön lisans sınavının sonuç tarihi belli oldu. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2022 ÖSYM KPSS ön lisans sonuç tarihi)

ön lisans sonuçları için geri sayım başladı. tarafından 9 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavının sonuç tarihi merak ediliyor. Sınava katılım sağlayan birçok aday, sonuçların açıklanacağı günü öğrenmek istiyor. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 9 Ekim tarininde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

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