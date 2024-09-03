KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sınav sonuçlarında son durum

Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olup kamuda çalışma hayali kuran memur adaylarına yönelik düzenlenen KPSS oturumu geride kaldı. İki yıl ara ile düzenlenen sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer aldı.



KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS Ön Lisans oturumunun sonuç tarihini ilan etti.



Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.



CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen 2024-KPSS ön lisans oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.



Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Eylül saat 23.59'a kadar erişebilecek.

