KPSS ön lisans tercih kılavuzu 2022: KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından merak ediliyor.

3 Kasım tarihinde açıklanan KPSS ön lisans sonuçlarının ardından, tercih kılavuzu gündeme geldi. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı ve 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.



ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.



Buna göre; KPSS tercih kılavuzunun Aralık ayında yayımlanması ve tercihlerin bu ayda başlaması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.



Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.