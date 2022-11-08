KPSS ön lisans tercih kılavuzu 2022: KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS ön lisans tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanması ve adayların puanlarını öğrenmesiyle birlikte sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS tercih işlemleri için tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek duyuruya çevirdi. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS ön lisans tercih kılavuzu 2022: KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı () ön lisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından merak ediliyor.

3 Kasım tarihinde açıklanan KPSS ön lisans sonuçlarının ardından, kılavuzu gündeme geldi. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı ve 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.

ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Buna göre; KPSS tercih kılavuzunun Aralık ayında yayımlanması ve tercihlerin bu ayda başlaması bekleniyor.

KPSS ön lisans tercih kılavuzu 2022: KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? - 1

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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