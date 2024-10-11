KPSS ön lisans tercihleri 2024: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?

2024 KPSS ön lisans tercihleri için tarih araştırmaları devam ediyor. Kamuda görev alabilmek için 2 yıllık üniversite mezunlarının katılım sağladığı KPSS ön lisans sınav sonuçlarının ardından tercih kılavuzu bekleniyor. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?



KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



2024 KPSS Ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.



KPSS ön lisans tercih takviminin önümüzdeki ay (ekim) içerisinde duyurulması bekleniyor.

