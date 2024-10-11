KPSS ön lisans tercihleri 2024: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans tercihleri için geri sayım başladı. 2 yıllık üniversite mezunu olanların katılım sağladığı KPSS ön lisans sınavının ardından sonuçlar açıklanmıştı. Şimdi tüm gözler KPSS ön lisans tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?
2024 KPSS ön lisans tercihleri için tarih araştırmaları devam ediyor. Kamuda görev alabilmek için 2 yıllık üniversite mezunlarının katılım sağladığı KPSS ön lisans sınav sonuçlarının ardından tercih kılavuzu bekleniyor. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2024 KPSS Ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.
KPSS ön lisans tercih takviminin önümüzdeki ay (ekim) içerisinde duyurulması bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS Ön Lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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