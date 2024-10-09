KPSS ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlar? (2024 ÖSYM KPSS ön lisans tercih kılavuzu)

2024 KPSS ön lisans tercihleri, kamuda ön lisans mezunları için alım yapılmasını bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. Memur olmak isteyen ön lisans mezunları, kamuda görev alabilmek için tercih yaparak şansını deneyecek. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlar?



KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



2024 KPSS Ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.



KPSS ön lisans tercih takviminin ekim ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

