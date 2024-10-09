KPSS ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlar? (2024 ÖSYM KPSS ön lisans tercih kılavuzu)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans tercihleri için tarih araştırmaları devam ediyor. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan adayların geçtiğimiz haftalarda katılım sağladığı KPSS ön lisans sınavı, ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ise gözler tercih tarihlerine çevrildi. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?
2024 KPSS ön lisans tercihleri, kamuda ön lisans mezunları için alım yapılmasını bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. Memur olmak isteyen ön lisans mezunları, kamuda görev alabilmek için tercih yaparak şansını deneyecek. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlar?
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2024 KPSS Ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.
KPSS ön lisans tercih takviminin ekim ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS Ön Lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kpss
- Ösym
- Kamu
- Tercih