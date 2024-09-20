KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversitelerin iki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun yüz binlerce adayın katılım sağladığı ve iki yıl ara ile organize edilen KPSS ön lisans oturumunun sonuçları açıklandı. Şimdi ise ÖSYM'nin personel alımı için tercih yapacağı tarihler sorgulanıyor.



2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



2024 KPSS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.



Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer vereceğiz.



ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2024 KPSS ön lisans branş bazında sıralamalarının 3 hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.



Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.



KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA



ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Eylül'de gerçekleştirilen 2024-KPSS Ön Lisans'a ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.