KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? Gözler ÖSYM'de (2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı, 2 yıllık ön lisans mezunu olan ve sınava katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılıyor. 20 Eylül'de açıklanan KPSS ön lisans sınav sonuçlarının ardından, sınavdan aldıkları puanlara göre adaylar tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?
2024 KPSS ön lisans tercih tarihleri, iki yıllık ön lisans mezunlarının kamuda görev almak için yapacakları tercih dönemi öncesi gündeme geldi. Memur olmak isteyen adaylar, kamuda 2 yıllık ön lisans mezunları için ayrılmış kontenjanlara tercih yapacak. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ön lisans tercihleri için tarih açıklaması bekleniyor.
2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.
KPSS ön lisans tercih takviminin ekim ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS ön lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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