KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? Gözler ÖSYM'de (2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu)

2024 KPSS ön lisans tercih tarihleri, iki yıllık ön lisans mezunlarının kamuda görev almak için yapacakları tercih dönemi öncesi gündeme geldi. Memur olmak isteyen adaylar, kamuda 2 yıllık ön lisans mezunları için ayrılmış kontenjanlara tercih yapacak. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ön lisans tercihleri için tarih açıklaması bekleniyor.



2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.



KPSS ön lisans tercih takviminin ekim ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

