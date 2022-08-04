KPSS ön lisans başvuruları başladı | 2022 KPSS ne zaman yapılacak?

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları bugün erişime açıldı. KPSS ön lisans başvuruları 15 Ağustos'ta

Haberler 04.08.2022 - 09:00

KPSS ön lisans başvuruları başladı | 2022 KPSS ne zaman yapılacak?

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2022 KPSS ön lisans başvuruları başladı.

Açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. 

Buna göre adaylar https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. 

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı, 2 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.

Sınava başvurular 3-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 

27 Kasım'da uygulanacak olan  Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları da 7-17 Ekim tarihleri arasında olacak. 

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru ücretiyse 130 TL olarak belirlendi. 

ÖSYM takvimine göre KPSS tarihleri şu şekilde: 

KPSS Alan Bilgisi

1. gün sınavı: 6 Ağustos

2.gün sınavı: 7 Ağustos

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS DHBT

Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.

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