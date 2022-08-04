KPSS ön lisans başvuruları başladı | 2022 KPSS ne zaman yapılacak?

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2022 KPSS ön lisans başvuruları başladı.

Açıklama ÖSYM tarafından yapıldı.

Buna göre adaylar https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı, 2 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.

Sınava başvurular 3-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

27 Kasım'da uygulanacak olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları da 7-17 Ekim tarihleri arasında olacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



Başvuru ücretiyse 130 TL olarak belirlendi.



ÖSYM takvimine göre KPSS tarihleri şu şekilde:



KPSS Alan Bilgisi



1. gün sınavı: 6 Ağustos



2.gün sınavı: 7 Ağustos



KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos



KPSS ÖNLİSANS



KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.



KPSS ORTAÖĞRETİM



KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.



KPSS DHBT



Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.