KPSS ön lisans başvuruları başladı | 2022 ön lisans KPSS ne zaman?

Haberler 03.08.2022 - 11:00
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2022 KPSS ön lisans başvuruları başladı.
Açıklama ÖSYM tarafından yapıldı.
Buna göre adaylar https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.
2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı, 2 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.
Sınava başvurular 3-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
27 Kasım'da uygulanacak olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları da 7-17 Ekim tarihleri arasında olacak.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Başvuru ücretiyse 130 TL olarak belirlendi.
ÖSYM takvimine göre KPSS tarihleri şu şekilde:
KPSS Alan Bilgisi
1. gün sınavı: 6 Ağustos
2.gün sınavı: 7 Ağustos
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos
KPSS ÖNLİSANS
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.
KPSS DHBT
Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.