KPSS önlisans başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önlisans başvuruları bu yıl 21 Ağustos 2020 ve 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile gerçekleştirebilecek.



KPSS önlisans sınavı ise başvuruların ardından 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM, tarafından yayınlanan KPSS önlisans başvuru kılavuzuna göre sınav ücretleri bu yıl 80 TL olarak belirlendi.

KPSS ÖNLİSANS SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

KPSS ücretinin yatırılabildiği bankalar;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler



ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)



Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan “ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

KPSS ÖNLİSANS SINAV TAKVİMİ VE SINAV BİLGİLERİ

KPSS önlisans başvuru tarihleri: 21 Ağustos-2 Eylül 2020 (Ücret ödeme için son gün, 3 Eylül 2020)



KPSS önlisans sınav saati ve süresi: 10.15, 130 dakika



KPSS önlisans sınav ücreti: 80,00 TL



KPSS önlisan geç başvuru günleri: 10-11 Eylül 2020 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)



DHBT sınav tarihi: 27 Aralık 2020



DHBT başvuru tarihleri: 6-16 Kasım 2020 (DHBT sınav ücreti ödeme için son gün, 17 Kasım 2020)



Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Ön Lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için KPSS Ön Lisans sınavına başvuru yapmaları ve sınavın genel yetenek - genel kültür oturumuna katılmaları gerekmektedir.



DHBT sınav saati ve süresi: 10.15, 60 dakika



DHBT sınav ücreti: 80,00 TL



DHBT geç başvuru günü: 24 Kasım 2020 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün, %50 artırımlı olarak ödenir.)

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



KPSS lisans başvuruları bu yıl 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşti. Belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, ilk olarak 6 Eylül'de 'genel yetenek' sınavına girecekler.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS lisans, sınav yerleri ve sınav giriş belgelerinin sınavdan önce ki 15 gün içinde yayınlanması bekleniyor.



KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?



KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül 2020 ve 30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.



2020 KPSS SINAV TAKVİMİ



2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020



2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020



2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020



2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020



2020 EKPSS: 11 Ekim 2020



2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020



2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020



2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020