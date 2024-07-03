KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS başvuru takvimi)

2024 KPSS önlisans geç başvuruları, üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olanların gündeminde yer alıyor. Kamuda açılan önlisans mezunu personel alımı için başvuru dönemini kaçıran adaylar, geç başvuru yaparak sınava katılım sağlayabilecek. Peki, 2024 KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman?



KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Adaylar, KPSS önlisans sınavı için geç başvurularını 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

