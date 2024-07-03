KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS başvuru takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans geç başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, KPSS önlisans sınavı için başvuru tarihleri belli olmuştu. 2 Temmuz'da tamamlanan normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, KPSS önlisans geç başvuru tarihlerini sorguluyor. Peki, 2024 KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman?

KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS başvuru takvimi)

2024 önlisans geç başvuruları, üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olanların gündeminde yer alıyor. Kamuda açılan önlisans mezunu personel alımı için başvuru dönemini kaçıran adaylar, geç başvuru yaparak sınava katılım sağlayabilecek. Peki, 2024 KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman?

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, KPSS önlisans sınavı için geç başvurularını 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS başvuru takvimi) - 1

2024 ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimi sonrasında önlisans sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS önlisans sınavı 1 Eylül'de yapılacak.

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