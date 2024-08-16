KPSS Önlisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS 2024 önlisans sınav belgeleri için gözler ÖSYM'de

Memur olmak isteyen önlisans mezunları, KPSS önlisans sınavı başvurularını gerçekleştirdi. Başvuru süreci ardından gözler sınava ilişkin bilgilere çevrildi. Eylül ayında gerçekleştirilecek sınav için son kontrollerini yapan adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerini araştırıyor. Peki, KPSS Önlisans sınav sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS önlisans sınav yerleri nasıl öğrenilir?

KPSS Önlisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS 2024 önlisans sınav belgeleri için gözler ÖSYM'de

sınavından iyi bir puan almak isteyen önlisans mezunları, sınav hazırlıklarına devam ediyor. 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri ​​arasında başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, sınav için son hazırlıklarını yapıyor. 

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS Önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Önlisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS 2024 önlisans sınav belgeleri için gözler ÖSYM'de - 1

ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

sınav giriş belgelerine ilişkin bilgilendirmede bulunmadı. Ancak söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Ağustos ayının son haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

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