KPSS Önlisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS 2024 önlisans sınav belgeleri için gözler ÖSYM'de

KPSS sınavından iyi bir puan almak isteyen önlisans mezunları, sınav hazırlıklarına devam ediyor. 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri ​​arasında başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, sınav için son hazırlıklarını yapıyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM sınav giriş belgelerine ilişkin bilgilendirmede bulunmadı. Ancak söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.



Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Ağustos ayının son haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.