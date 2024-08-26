KPSS önlisans sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS önlisans sınav takvimi)

2024 KPSS önlisans sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS önlisans sınavıyla birlikte, üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adaylar, kamuda boş olan önlisans kadrolarına atanacak. Peki, 2024 KPSS önlisans sınavı ne zaman?



2024 KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS önlisans sınavı tarihi belli oldu.



Buna göre; KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

