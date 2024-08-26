KPSS önlisans sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS önlisans sınav takvimi)

2024 KPSS önlisans sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS önlisans sınavıyla birlikte, üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adaylar, kamuda boş olan önlisans kadrolarına atanacak. Peki, 2024 KPSS önlisans sınavı ne zaman?
2024 KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS önlisans sınavı tarihi belli oldu.
Buna göre; KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS ÖNLİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2024-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 KPSS önlisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
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