KPSS önlisans sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS önlisans sınavı tarihi belli oldu.

2024 KPSS önlisans sınavı için geri sayım başladı. 2 yıllık üniversite mezunlarının kamuda görev alabilmek için katılım sağlayacakları KPSS önlisans sınavı için son hazırlıklar yapılıyor. Peki, 2024 KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?



2024-KPSS Ön Lisans’a ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.



Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir



KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2024 KPSS önlisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.