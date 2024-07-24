KPSS önlisans sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sınavı için tarih araştırmaları sürüyor. 13 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan 2024 KPSS önlisans başvurularının ardından, sınava katılım sağlayacak adaylar, sınav tarihini merak etmeye başladı. Gözler bir yandan da KPSS önlisans sınav giriş yerlerine çevrildi. Peki, 2024 KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS önlisans sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

2024 önlisans sınavı için geri sayım başladı. 2 yıllık üniversite mezunlarının kamuda görev alabilmek için katılım sağlayacakları KPSS önlisans sınavı için son hazırlıklar yapılıyor. Peki, 2024 KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

2024 KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS önlisans sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS önlisans sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS sınav takvimi) - 1

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2024- Ön Lisans’a ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.

Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS önlisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

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