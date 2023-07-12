KPSS önlisans sınavı ne zaman, bu yıl yapılacak mı? (2024 KPSS önlisans oturumu)

KPSS önlisans sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan KPSS önlisans sınavının tarihi merak ediliyor. Peki, KPSS önlisans sınavı ne zaman, bu yıl yapılacak mı?



KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?



KPSS önlisans sınavları 2 yılda bir düzenlenmektedir. Adaylar puanlarıyla 2 yıl boyunca açılan kadrolara başvuru yapabilir.



KPSS önlisans sınavı geçtiğimiz yıl (2022) yapıldığından bu yıl organize edilemeyecek. Bir sonraki oturum 2024 yılında ÖSYM tarafından yapılacak.



Sınavın kesin tarihi açıklandığı an haberimizden öğrenebilirsiniz.

ÖSYM'NİN DÜZENLEDİĞİ KPSS HAKKINDA BİLGİ



Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.



Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.