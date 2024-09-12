KPSS önlisans sonuçları 2024: KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM takvimine göre, KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; 2024 KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

