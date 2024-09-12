KPSS önlisans sonuçları 2024: KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak ediliyor. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adaylar için yapılan KPSS önlisans sonuçlarıyla birlikte, kamuda bulunan önlisans kontenjanlarına alım yapılacak. Peki, 2024 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sonuçları 2024: KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı () önlisans sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS önlisans ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

KPSS önlisans sonuçları 2024: KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sonuçlarına ’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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