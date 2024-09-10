KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS sonuç tarihi)

2024 KPSS önlisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan önlisans mezunlarının gündeminde yer alıyor. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adayların katılım sağladığı KPSS lisans, 1 Eylül'de tamamlandı. Peki, KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; 2024 KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.
ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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