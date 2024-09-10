KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS sonuç tarihi)

2024 KPSS önlisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan önlisans mezunlarının gündeminde yer alıyor. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adayların katılım sağladığı KPSS lisans, 1 Eylül'de tamamlandı. Peki, KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



2024 KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM takvimine göre, KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; 2024 KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

