KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS sonuç tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 1 Eylül tarihinde önlisans mezunlarının kamuda çalışabilme fırsatı kazanmak için katılım sağladığı KPSS önlisans sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2024 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS sonuç tarihi)

2024 önlisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan önlisans mezunlarının gündeminde yer alıyor. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adayların katılım sağladığı KPSS lisans, 1 Eylül'de tamamlandı. Peki, KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

takvimine göre, KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS sonuç tarihi) - 1

ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sonuçlarına ’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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