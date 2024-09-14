KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS önlisans sonuçları sorgulama)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları, üniversitelerin 2 yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adayların gündeminde yer alıyor. 1 Eylül'de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından gözler artık sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS önlisans sonuçları sorgulama)

2024 önlisans sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağı, 1 Eylül'de sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. KPSS önlisans sonuçlarına göre kamuda boş olan kontenjanlara yerleşecek olan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS önlisans sonuçları için tarih belli oldu.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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