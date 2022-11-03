KPSS önlisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS önlisans sonuç sorgulama)

KPSS önlisans sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağına yönelik sorgulamalar sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS takvimiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli olmuştu. Peki, KPSS önlisans sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?



KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte KPSS önlisans sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; 9 Ekim tarininde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022 KPSS Önlisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.



Sınavın ÖSYM tarafından saat 10.00 itibariyle açıklanması bekleniyor.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, KPSS önlisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.



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