KPSS önlisans sonuçları sorgulama 2024: KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları, sınava katılım sağlayan önlisans mezunu birçok adayın gündeminde yer alıyor. Kamuda önlisans mezunu için ayrılan boş kontenjanlara girerek, kariyer planlamalarına memur olarak devam etmek isteyen adaylar, KPSS önlisans sınav sonuçları için tarih araştırması yapıyor. Peki, 2024 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sonuçları sorgulama 2024: KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 önlisans sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () 2024 sınav takvimine göre, bu yılın KPSS önlisans sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

KPSS önlisans sonuçları sorgulama 2024: KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sonuçlarına ’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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