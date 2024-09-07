KPSS önlisans sonuçları sorgulama 2024: KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS önlisans sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 sınav takvimine göre, bu yılın KPSS önlisans sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM takvimine göre, KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; 2024 KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

