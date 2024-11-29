KPSS önlisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM KPSS önlisans tercih takvimi)

2024 KPSS önlisans tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı, önlisans tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS önlisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?



2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ön lisans tercihleri için tarih açıklaması bekleniyor.



ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.



Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun aralık ayında yayımlanması bekleniyor.

