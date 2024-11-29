KPSS önlisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM KPSS önlisans tercih takvimi)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans tercihleri, KPSS önlisans sınav sonuçlarının belli olmasıyla birlikte puanlarını öğrenen adayların gündeminde yer alıyor. Kamuda 2 yıllık üniversite mezunları için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM duyurusunun yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
2024 KPSS önlisans tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı, önlisans tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS önlisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ön lisans tercihleri için tarih açıklaması bekleniyor.
ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.
Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun aralık ayında yayımlanması bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS ön lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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