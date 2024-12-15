KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapmayı bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. KPSS önlisans tercihleri geçtiğimiz yıl aralık ayında başlamıştı. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlar?
2024 KPSS önlisans tercih işlemleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan KPSS önlisans tercih kılavuzu sonrasında, 2 yıllık önlisans mezunları, kamuda boş olan pozisyonlara tercih yapacak. İşte ayrıntılar.
2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ön lisans tercihleri için tarih açıklaması bekleniyor.
ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.
Buna göre; 2024 KPSS önlisans tercih kılavuzunun aralık ayının sonlarında yayımlanması bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS ön lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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