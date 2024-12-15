KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 KPSS önlisans tercih işlemleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan KPSS önlisans tercih kılavuzu sonrasında, 2 yıllık önlisans mezunları, kamuda boş olan pozisyonlara tercih yapacak. İşte ayrıntılar.



2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ön lisans tercihleri için tarih açıklaması bekleniyor.



ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.



Buna göre; 2024 KPSS önlisans tercih kılavuzunun aralık ayının sonlarında yayımlanması bekleniyor.

