KPSS önlisans tercihleri ne zaman? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? (2024 KPSS önlisans tercih ekranı)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans tercihleri için geri sayım sürmeye devam ediyor. Üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, kamuda kendileri için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapacak. Adaylar gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2024 KPSS önlisans tercih tarihleri, kamuda önlisans mezunları için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapacak olan adayların gündeminde yer alıyor. KPSS önlisans sınavı sonuçları sonrasında aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan binlerce kişi, gözlerini ÖSYM'nin KPSS tercih takvimine çevirdi. İşte ayrıntılar.
2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ön lisans tercihleri için tarih açıklaması bekleniyor.
2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.
KPSS ön lisans tercih takviminin kasım ayı itibarıyla duyurulması bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS ön lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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