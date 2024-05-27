KPSS ortaöğretim başvuru takvimi 2024: KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim başvurularının ne zaman yapılacağı, lise mezunu olan ve kamuda görev almak isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, ortaöğretim sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman?

KPSS ortaöğretim başvuru takvimi 2024: KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman?

2024 ortaöğretim takvimi, başvuruda bulunmak isteyen adayların gündeminde yer almaya başladı. mezunlarına yönelik yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavı her 2 yılda bir yapılıyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ortaöğretim başvuru takvimi 2024: KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman? - 1

ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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