KPSS ortaöğretim başvuru takvimi 2024: KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman?

2024 KPSS ortaöğretim başvuru takvimi, başvuruda bulunmak isteyen adayların gündeminde yer almaya başladı. Lise mezunlarına yönelik yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavı her 2 yılda bir yapılıyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman?



2024 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

