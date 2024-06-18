KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM KPSS başvuru takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim başvuru tarihleri, lise mezunu olan ve kamuda çalışmak isteyen kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Kamu, kurum ve kuruluşlarına lise mezunları için alım şartı olan KPSS ortaöğretim sınavı öncesinde başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM KPSS başvuru takvimi)

2024 ortaöğretim başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Devlet kurumlarında görev almak isteyen mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS ortaöğretim sınavları öncesinde, tarafından belirlenen tarihlerde başvurular alınacak. Yayımlanan 2024 KPSS ortaöğretim takvimi sonrasında ve sınav tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar.

2024 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM KPSS başvuru takvimi) - 1

ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI

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