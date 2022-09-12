KPSS ortaöğretim başvurusu için son günler! KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? (2022 KPSS ortaöğretim sınav takvimi)

ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim (lise) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. 1-13 Eylül tarihleri arasında yayımlanan KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzunun ardından, başvurularını gerçekleştiren adaylar şimdi de KPSS ortaöğretim sınav tarihini sorguluyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?



KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzunun yayımlanması sonrasında başvuru işlemleri 1 Eylül'de başladı.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyorlar.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzunun ardından 1 Eylül tarihinde başvurular başladı.



KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları 1-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Başvurular 13 Eylül'de son bulacak.



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.



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