KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar belli oldu (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları)

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı.



KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR



Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.



Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (e-okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.



KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR İÇİN TIKLAYIN



KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI



06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.



KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

