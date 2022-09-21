KPSS ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır? (2022 ÖSYM KPSS geç başvuru tarihleri)

KPSS geç başvuru tarihlerinin belli olmasının ardından başvurular bugün başlayacak. 6 Kasım tarihinde yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavı öncesinde başvurularını tamamlayamayan adaylar, 21-22 Eylül tarihleri arasında geç başvuru sayesinde başvurularını yapabilecek. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır?



KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-KPSS Ortaöğretim geç başvuru takvimiyle birlikte, ilk başvurularını yapamayan adaylar başvuru yapabilecek.



Buna göre; KPSS ortaöğretim geç başvuruları 21-22 Eylül tarihlerinde alınacak. Başvurular 22 Eylül akşamı 23.59'da son bulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?



KPSS ortaöğretim geç başvurularının başlamasının ardından adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN



GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?



Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde %50 artırımlı olarak ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.



Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, geç başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.



DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı hâlde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Aday Başvuru Formu’nun ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK bilgi alanını işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurum tarafından onaylanan adaylar hariç).

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.



Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.