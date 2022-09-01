KPSS ortaöğretim (lise) başvurusu nasıl yapılır? (2022 ÖSYM KPSS başvuru kılavuzu)

KPSS ortaöğretim başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu sonrasında başladı. 1 Eylül itibariyle başlayan KPSS ortaöğretim başvuruları sonrasında binlerce öğrenci başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını sorguluyor. Peki, KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman sona erecek?

Haberler - ntv.com.tr 01.09.2022 - 15:16

KPSS ortaöğretim (lise) başvurusu nasıl yapılır? (2022 ÖSYM KPSS başvuru kılavuzu)

KPSS ortaöğretim başvuruları için heyecanlı bekleyiş son buldu. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu sonrasında başvurular erişime açıldı. Peki, KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? İşte KPSS başvuru kılavuzu.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS ortaöğretim başvuruları, ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında erişime açıldı. Sınava başvurular, 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu sonrasında başvuru işlemleri başladı.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti, başvuruda bulunacak kişiler tarafından merak ediliyor. KPSS başvuruları için 130 TL ücret ödenecek.

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