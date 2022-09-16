KPSS ortaöğretim (lise) geç başvuruları ne zaman? Başvurular için son fırsat (2022 KPSS geç başvuru tarihleri)

ÖSYM tarafından 6 Kasım tarihinde yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1-13 Eylül tarihleri arasında tamamlanan KPSS ortaöğretim başvurularının ardından, KPSS geç başvuru takvimi de belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) geç başvuruları ne zaman?



KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-KPSS Ortaöğretim geç başvuru takvimiyle birlikte, başvurularını yapmayan adaylara son fırsat verildi.



Buna göre; KPSS ortaöğretim geç başvuruları 21-22 Eylül tarihlerinde alınacak. Başvuruları 22 Eylül akşamı 23.59'da son bulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.



Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

