KPSS ortaöğretim (lise) geç başvuruları uzatıldı: 2024 KPSS ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim geç başvurularının uzatıldığı açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) geç başvuru süresinin uzatıldığını belirterek yeni tarih verdi. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) geç başvuruları nasıl yapılır?

KPSS ortaöğretim (lise) geç başvuruları uzatıldı: 2024 KPSS ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır?

2024 (ortaöğretim) geç başvuruları, tarafından yapılan duyuru sonrasında uzatıldı. KPSS ortaöğretim sınavlarına katılım sağlayacak olan fakat hala başvuruda bulunmayanlar adaylar, ekranı üzerinden geç başvuru yapabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI UZATILDI

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle geç başvuru işlemleri 12 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Daha önce sınava başvurusunu tamamlayan adayların sınava tekrar başvuru yapmaları gerekmemektir."

KPSS ortaöğretim (lise) geç başvuruları uzatıldı: 2024 KPSS ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır? - 1

GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

'nin belirlediği takvim içinde başvurularını yapmayan adaylar, gerekli adımları izleyerek geç başvurularını tamamlayabilir.
ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi () üzerinden yapılacak. Ödemeler başvurusu sırasında internet üzerinden yapılabilir.

KPSS GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı için tarih belli oldu.

KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek.

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