KPSS ortaöğretim (lise) geç başvuruları uzatıldı: 2024 KPSS ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır?

2024 KPSS lise (ortaöğretim) geç başvuruları, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında uzatıldı. KPSS ortaöğretim sınavlarına katılım sağlayacak olan fakat hala başvuruda bulunmayanlar adaylar, AİS ekranı üzerinden geç başvuru yapabilecek. KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI UZATILDI ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, şu ifadeler kullanıldı: "2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle geç başvuru işlemleri 12 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Daha önce sınava başvurusunu tamamlayan adayların sınava tekrar başvuru yapmaları gerekmemektir."

KPSS LİSE GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?



ÖSYM'nin belirlediği takvim içinde başvurularını yapmayan adaylar, gerekli adımları izleyerek geç başvurularını tamamlayabilir.

ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Ödemeler başvurusu sırasında internet üzerinden yapılabilir.



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2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı için tarih belli oldu.



KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek.