KPSS ortaöğretim (lise) sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS takvimi)

KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı KPSS ortaöğretim başvuruları 22 Eylül'de tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte sınava girecek olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek olan sınav giriş belgesi duyurusunu beklemeye başladı. Peki, KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.



Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?



KPSS ortaöğretim başvurularını tamamlayan adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor.



KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce yayınlanması bekleniyor.

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